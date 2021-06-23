В России за сутки выявили 17 594 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 368 513. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 548 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировано 546 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 130 895.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 902 110 пациентов. За сутки выздоровели 12 660 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 11 117 человек.

Днём ранее сообщалось о 16 715 случаях коронавируса в России.

В Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее, плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.