В России за сутки выявили 17 594 случая заболевания коронавирусом
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За сутки скончались 548 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировано 546 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 130 895.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 902 110 пациентов. За сутки выздоровели 12 660 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 11 117 человек.
Днём ранее сообщалось о 16 715 случаях коронавируса в России.
В Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее, плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.