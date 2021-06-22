В России за сутки выявили 16 715 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 16 715 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 350 919. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 546 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировано 440 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 130 347.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 889 450 пациентов. За сутки выздоровели 11 117 человек. Накануне был выписан после выздоровления 8361 человек.

Накануне сообщалось о 17 378 случаях коронавируса в России.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, прирост заболеваемости отмечается в 65 российских регионах.

В Кремле отмечали, что в настоящее время в России наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции неизбежны.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.