Мурашко заявил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах России

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Прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в 65 регионах России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в медицинском центре имени Бурденко.
Мурашко заявил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах России
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«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», — приводит его слова РИА Новости.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в стране зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям.

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