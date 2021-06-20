Гинцбург назвал главную особенность индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Это картина, которую, по всей видимости, даёт индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее. Он сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Гинцбург отметил, что такая ситуация приводит к тому, что у больного — меньше времени для вырабатывания собственных антител.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что для образования «щита» от коронавируса в Москве необходима массовая вакцинация от инфекции в кратчайшие сроки, а также соблюдение санитарных требований.