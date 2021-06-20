Собянин назвал условия образования «щита» от коронавируса в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал об условиях, при которых возможно образование «щита» от коронавируса в Москве.

«Важно, чтобы как можно больше москвичей привились в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространиться вирусу», — ответил он в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос о том, как противостоять более заразному штамму коронавируса.

Собянин добавил, что важным является соблюдение санитарных требований.

«В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», — сказал столичный мэр.

Ранее Собянин заявил, что у 89,3% новых заболевших COVID-19 выявлен индийский штамм коронавируса.