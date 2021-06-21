В России за сутки выявили 17 378 случаев заболевания коронавирусом
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За сутки скончались 440 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировано 450 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 129 801.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 878 333 пациента. За сутки выздоровел 8361 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 8629 человек.
Накануне сообщалось о 17 611 случаях коронавируса в России.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса быстро переходит от лёгкой формы к тяжёлым последствиям COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для образования «щита» от коронавируса в Москве необходима массовая вакцинация от инфекции в кратчайшие сроки, а также соблюдение санитарных требований.
По словам Собянина, у 89,3% новых заболевших COVID-19 в столице выявлен индийский штамм коронавируса.
В конце мая врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.