В России за сутки выявили 17 611 случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки скончались 450 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 129 361.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 869 972 пациента. За сутки выздоровели 8629 человек.
Накануне сообщалось о 17 906 случаях коронавируса в России.
Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.