В России за сутки выявили 17 611 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 17 611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 316 826.

Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 450 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 129 361.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 869 972 пациента. За сутки выздоровели 8629 человек.

Накануне сообщалось о 17 906 случаях коронавируса в России.

Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.