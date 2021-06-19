В России за сутки выявили 17 906 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 17 906 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране возросло до 5 299 215.

Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 466 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне умерли 453 пациента. Общее число летальных исходов — 128 911.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 861 343 пациента. За сутки выздоровели 10 684 человека, накануне — 10 954.

Накануне сообщалось о 17 262 случаях коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране за неделю выросла на 30%.

Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.