В России за сутки выявили 17 906 случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки скончались 466 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне умерли 453 пациента. Общее число летальных исходов — 128 911.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 861 343 пациента. За сутки выздоровели 10 684 человека, накануне — 10 954.
Накануне сообщалось о 17 262 случаях коронавируса.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране за неделю выросла на 30%.
Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.