В России за сутки выявили 17 262 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 17 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 281 309.

Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 453 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне умерли 416 пациентов. Общее число летальных исходов — 128 445.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 850 659 пациентов. За сутки выздоровели 10 954 человека, накануне — 11 205.

Накануне сообщалось о 14 057 случаях коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране выросла за неделю на 30%.

Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.