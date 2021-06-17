В России за сутки выявили более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом

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В России за сутки выявили ещё 14 057 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 264 047, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

За сутки умерли 416 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 396 пациентов. Общее число летальных исходов — 127 992.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 839 705 пациентов. За сутки выздоровели 11 205 человек, накануне — 10 256.

Накануне сообщалось о 13 397 случаях коронавируса.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что борьба с коронавирусом продолжается, число заболевших в последние дни по стране вновь выросло.

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