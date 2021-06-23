Власти Бурятии вводят режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля

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Власти Бурятии возвращаются к жёстким коронавирусным ограничениям в республике из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки, режим нерабочих дней вводится с 27 июня по 11 июля.
Власти Бурятии вводят режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля
  • Reuters

«На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ», — цитирует ТАСС оперштаб региона.

Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, отметили там.

Правительство региона на прошлой неделе сообщало о проработке Роспотребнадзором вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса в республике.

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