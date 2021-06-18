В Бурятии прорабатывается вопрос об обязательной вакцинации
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что прежде всего необходимо определить контингент для вакцинации и требуемый объём вакцин.
Ранее стало известно, что общественные зоны, бассейны, массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники закрывают в Бурятии из-за ситуации с коронавирусом.