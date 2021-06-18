В Бурятии прорабатывается вопрос об обязательной вакцинации

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Роспотребнадзор прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса в Бурятии, сообщает региональное правительство.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что прежде всего необходимо определить контингент для вакцинации и требуемый объём вакцин.

Ранее стало известно, что общественные зоны, бассейны, массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники закрывают в Бурятии из-за ситуации с коронавирусом.

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