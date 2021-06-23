В Подмосковье ввели дополнительные ограничения в связи с коронавирусом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, которое вносит изменения в действующие в регионе ограничения в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
В Подмосковье ввели дополнительные ограничения в связи с коронавирусом
  • РИА Новости

«С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий. Допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек (по билетам), на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек (по билетам)», — говорится в сообщении.

Также с 24 июня временно приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания в фуд-кортах, за исключением доставки заказов и обслуживания навынос без размещения за столиками, «проведение с 23:00 до 06:00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных».

Согласно данным на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 368 513. 

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что свыше 1,2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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