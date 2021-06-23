Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Об этом она рассказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Голикова сообщила, что за последние три недели среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%.

«Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург», — цитирует её РИА Новости.

Также Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.