Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге
- РИА Новости
Об этом она рассказала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Голикова сообщила, что за последние три недели среднесуточный показатель заболеваемости поднялся на 31,2%.
«Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург», — цитирует её РИА Новости.
Также Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.