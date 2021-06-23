Оба компонента вакцины от COVID-19 в России получили 16,7 млн человек

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России более 16 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом она заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 млн человек, из них получили оба компонента 16,7 млн человек», — сказала Голикова.

Лидерами по темпам вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская и Московская области, Чеченская Республика, ХМАО, Тюменская область и Москва, добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве записавшихся на вакцинацию в российской столице — суточный показатель составил порядка 60 тыс. человек.