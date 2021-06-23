Москвичи за сутки записались на вакцинацию рекордное число раз

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Москвичи за последние сутки записались на вакцинацию от коронавируса рекордное количество раз — порядка 60 тыс., что в десять раз превышает минимальные показатели.
Москвичи за сутки записались на вакцинацию рекордное число раз
  • Reuters

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует — всё-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс., ещё недавно мы падали до уровня около 6 тыс. в день», — сказал он.

По словам Собянина, это означает, что в обозримом будущем россияне смогут вернуться к нормальной жизни после стабилизации обстановки.

Министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун накануне сообщил, что более двух миллионов человек привились от коронавируса в столице.

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