Число привитых от коронавируса в Москве превысило 2 млн

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Министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн человек привились от коронавируса в столице.
Число привитых от коронавируса в Москве превысило 2 млн
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В целом ситуация достаточно сложная… Исходя из всего этого, можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привиты более 2 млн человек», — приводит ТАСС слова Хрипуна.

Также он заявил, что в Москве достаточно вакцины от коронавируса — нужно только пойти и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 6555 случаев коронавируса.

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