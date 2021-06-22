Число привитых от коронавируса в Москве превысило 2 млн

Министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн человек привились от коронавируса в столице.

«В целом ситуация достаточно сложная… Исходя из всего этого, можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привиты более 2 млн человек», — приводит ТАСС слова Хрипуна.

Также он заявил, что в Москве достаточно вакцины от коронавируса — нужно только пойти и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 6555 случаев коронавируса.