В Кремле заявили, что дефицита вакцин от COVID-19 в России не возникнет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не столкнётся с дефицитом вакцин от коронавирусной инфекции.
В Кремле заявили, что дефицита вакцин от COVID-19 в России не возникнет
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«Мы его (риск. — RT) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, теоретически нехватка вакцин в регионах может возникнуть из-за вопросов в логистике и увеличении спроса, однако это всё «временные трудности».

«Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса, достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что была активизирована информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться», — отметил Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о рекордном количестве записавшихся на вакцинацию в российской столице — суточный показатель составил порядка 60 тыс. человек.

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