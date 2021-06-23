В Кремле заявили, что дефицита вакцин от COVID-19 в России не возникнет
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«Мы его (риск. — RT) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет», — сказал представитель Кремля.
По его словам, теоретически нехватка вакцин в регионах может возникнуть из-за вопросов в логистике и увеличении спроса, однако это всё «временные трудности».
«Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса, достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что была активизирована информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться», — отметил Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о рекордном количестве записавшихся на вакцинацию в российской столице — суточный показатель составил порядка 60 тыс. человек.