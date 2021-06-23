В реанимации в России лежат 3800 пациентов с коронавирусом

В настоящий момент в России госпитализированы 130 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«На данный момент госпитализированы 130 тыс. пациентов, мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем (новые койки. — RT)», — сказал министр.

Под наблюдением медработников находятся 519 223 человека с коронавирусом или подозрением на него. На дому на лечении находятся почти 390 тыс. пациентов.

В реанимации лежат 3800 пациентов, добавил глава Минздрава.

Ранее Мурашко отметил, что в России достаточно коек для больных с коронавирусом, регионы при необходимости должны оперативно развёртывать новые места для пациентов с COVID-19.