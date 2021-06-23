В реанимации в России лежат 3800 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
«На данный момент госпитализированы 130 тыс. пациентов, мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем (новые койки. — RT)», — сказал министр.
Под наблюдением медработников находятся 519 223 человека с коронавирусом или подозрением на него. На дому на лечении находятся почти 390 тыс. пациентов.
В реанимации лежат 3800 пациентов, добавил глава Минздрава.
Ранее Мурашко отметил, что в России достаточно коек для больных с коронавирусом, регионы при необходимости должны оперативно развёртывать новые места для пациентов с COVID-19.