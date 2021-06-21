Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
- РИА Новости
«Один из вопросов, которые сейчас рассматриваются, — это быстрое развёртывание, перепрофилирование коек, потому что мы видели, что ряд регионов, ранее разворачивавших койки, сейчас несколько замедлились», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Мурашко отметил, что в России достаточно ресурсов для того, чтобы быстро развернуть новые места для пациентов с коронавирусом.
«Поэтому... как только мы видим угрожающую ситуацию, мы должны сразу же перепрофилироваться, без задержек, что мы, в общем-то, сегодня делаем», — добавил он.
Ранее Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза.