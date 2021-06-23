В Подмосковье не исключили допуск в общественный транспорт только по QR-коду

Власти Московской области могут с 1 июля сделать проезд на общественном транспорте доступным только по QR-коду, который будет выдаваться защищённым от коронавирусной инфекции COVID-19 жителям.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства — министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», — заявила Стригункова.

Также сообщалось, что в Московской области посещение мест общественного питания с 28 июня будет возможным только при наличии QR-кода, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесение коронавируса в течение последних шести месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что свыше 1,2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Согласно данным на 23 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 594 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 368 513.