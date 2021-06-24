Отели Краснодарского края начнут принимать только привитых гостей
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«Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — отметил он.
В связи с этим власти приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
С 1 августа отдыхающих будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в России в целом остаётся добровольной.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 182 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 388 695.