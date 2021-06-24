В России за сутки выявили 20 182 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 20 182 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 388 695. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 568 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 548 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 131 463.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 915 615 пациентов. За сутки выздоровели 13 505 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 12 660 человек.

Днём ранее сообщалось о 17 594 случаях коронавируса в России.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 47% новых случаев коронавирусной инфекции обнаружено в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

В Кремле отмечали, что наблюдаются «скорее плохие тенденции» по ситуации с COVID-19 и что вакцинация и ревакцинация неизбежны.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.