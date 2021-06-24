Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России в целом остаётся добровольной. При этом представителям сферы услуг, не желающим вакцинироваться, придётся искать работу в другой сфере.
Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса
  • РИА Новости

«Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — заявил Песков.

Он отметил, что в таком случае человек может искать работу в сфере, где вакцинация не является обязательной.

Песков объяснил, что это — добровольность, поскольку сотрудники сферы услуг могут поменять работу, если не хотят вакцинироваться.

При этом он отметил, что непривитые сотрудники сферы услуг могут представлять угрозу для клиентов в условиях острой вспышки пандемии.

Также Песков объяснил, что меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили, что в отношении всех работодателей будут вестись проверки соблюдения требований о вакцинации против COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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