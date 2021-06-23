Рекорд за сутки: Собянин заявил о растущем числе записавшихся на вакцинацию москвичей

Москва по-прежнему находится в тяжёлой эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что город практически находится на пике заболеваемости. В то же время градоначальник сообщил о рекордном числе горожан, записавшихся на вакцинацию от COVID-19, — около 60 тыс. человек за сутки. Согласно данным опроса, свыше 61% россиян планируют привиться от COVID-19 в ближайшее время. В результате ещё одного исследования общественного мнения стало известно, что 49% граждан РФ поддерживают решения субъектов РФ о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Москва практически достигла максимального уровня заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом (волной)», — приводит слова Собянина РИА Новости.

При этом градоначальник отметил положительную тенденцию по увеличению числа записавшихся на прививку от COVID-19.

«Но, что радует, всё-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество — около 60 тыс. (человек), ещё недавно мы «падали» до уровня около 6 тыс. (записей) в день, — то есть практически в десять раз разница в записях», — пояснил мэр Москвы.

Накануне Собянин сообщил, что в российской столице от коронавируса привились уже более 2 млн человек. Напомним, в Москве 16 июня решением главного санитарного врача ввели обязательную вакцинацию для лиц, работающих в сфере услуг.

Также по теме «Решения, необходимые для сохранения жизни людей»: в Москве посещать общепит смогут только имеющие защиту от COVID-19 С 28 июня заведения общепита в Москве смогут посещать только вакцинированные граждане, а также переболевшие в последние полгода и люди...

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, 49% россиян одобрили решение региональных властей обязать работников определённых категорий к вакцинации от COVID-19, при этом 30% отнеслись к этому скорее отрицательно, передаёт РБК. Решение об обязательной вакцинации сотрудников отдельных сфер, помимо Москвы, приняли власти более десятка субъектов РФ, в числе которых Московская область и Санкт-Петербург.

Отметим, что накануне в Москве ввели новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. С 28 июня в российской столице посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние полгода, и люди с отрицательным ПЦР-тестом. При этом подтвердить это можно будет только специальным QR-кодом, получить который необходимо с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, а также ресурса ЕМИАС.ИНФО. Выдавать QR-коды начнут с 25 июня.

«Если у вас есть полная учётная запись на портале mos.ru — в личном кабинете; если вы прошли вакцинацию в московской поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в московской лаборатории, подключённой к ЕМИАС, но не имеете доступа в ЭМК — вы сможете заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получите QR-код», — сообщили в столичном оперштабе.

Уточняется также, что вакцинированные в Подмосковье граждане смогут с 28 июня посещать «бесковидные» рестораны в Москве, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения «Госуслуги» или «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также документ, удостоверяющий личность.

«На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», — заявил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 594. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6534), Московская область (2323) и Санкт-Петербург (1092).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 368 513 случаев заболевания COVID-19, из них активными остаются более 335 тыс. случаев.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 12 660 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 4 902 110. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 548 пациентов. Всего в стране жертвами коронавирусной инфекции стали 130 895 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено 146,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 436 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 656 тыс. человек.

Согласно данным опроса, который провёл аналитический центр Университета «Синергия» — в нём приняли участие более 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из 85 субъектов РФ — свыше 70% россиян до сих пор не приняли участие в прививочной кампании от COVID-19, но при этом 61,4% респондентов планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Между тем 28,3% опрошенных не намерены прививаться, а 10,3% — пока не определились с решением.

Наряду с этим губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что более 1,2 млн жителей региона сделали себе прививку от коронавируса.

«Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идём по вакцинации, но всё равно наращиваем мощности. Цель — выйти на 35—40 тыс. вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь», — сказал он.

Между тем глава Подмосковья указал на возможность введения новых ограничительных мер из-за роста числа заболевших COVID-19. Напомним, что до 20 июля жителей региона обязали соблюдать масочный режим в общественных местах. До этой же даты в области запретили проведение массовых мероприятий.

«Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряжённо. Всё, что касается публичных мест, — в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна», — пояснил Воробьёв.

Индийский штамм

Министерство здравоохранения Индии предписало штатам страны, где будут выявлены случаи заболевания новый штаммом коронавируса («дельта плюс»), незамедлительно принять меры по сдерживанию распространения инфекции.

«Вариант «дельта плюс», теперь считающийся вызывающим озабоченность, имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток лёгких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела», — говорится в сообщении.

Индийский штамм COVID-19 был выявлен в республике в октябре 2020 года, после чего получил распространение во многих странах мира. После того как Всемирная организация здравоохранения решила обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, индийская мутация стала называться «дельта».

20 июня в штате Махараштра выявили первые случаи заболевания новым вариантом штамма, получившим название «дельта плюс». Особенность этих мутаций COVID-19 в том, что они способны инфицировать людей даже после вакцинации.