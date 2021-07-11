Собянин заявил об интересе трудовых мигрантов к вакцинации от COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил об интересе трудовых мигрантов к вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин заявил об интересе трудовых мигрантов к вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых сконцентрировано достаточно большое количество мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Собянин, в самом начале в порядке тестирования вакцинация проводилась «только в организованной группе мигрантов — в Сахарове, на «Садоводе».

«Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный — в Лужниках. Ещё 25 пунктов платной прививки — в наших поликлиниках. Информация о них также имеется», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что в Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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