В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавируса

Короткая ссылка
В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил на открытии центра мэр Москвы Сергей Собянин, «за прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс., это астрономическая сумма».
В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Он отметил, что «это требует ввода дополнительных мощностей».

«Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарове и в «Садоводе» общей мощностью около 4 тыс. человек в сутки, этого оказалось крайне мало, услуга очень востребована. Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», — цитирует ТАСС мэра.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно данным на 7 июля, за сутки в России выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 682 634 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить