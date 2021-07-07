В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавируса

В Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявил на открытии центра мэр Москвы Сергей Собянин, «за прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентом 105 тыс., это астрономическая сумма».

Он отметил, что «это требует ввода дополнительных мощностей».

«Буквально недавно мы протестировали вакцинацию мигрантов, открыли два пункта вакцинации в Сахарове и в «Садоводе» общей мощностью около 4 тыс. человек в сутки, этого оказалось крайне мало, услуга очень востребована. Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», — цитирует ТАСС мэра.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно данным на 7 июля, за сутки в России выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 682 634 случая COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.