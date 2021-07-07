За сутки в России выявили 23 962 случая коронавируса

За сутки в России выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 23 378 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 5 682 634 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 121 919 человек. За сутки выздоровели 20 067 пациентов, накануне — 18 411.