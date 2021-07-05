В Москве открыли один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации
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Об этом сообщил сайт «Москва 24».
«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России», — заявил на открытии пункта мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что на сегодняшний день стандартная мощность центра достигает 6 тыс. человек в сутки.
Собянин допустил, что если приток желающих пройти вакцинацию будет больше, то будет увеличиваться время работы и, соответственно, пропускная способность центра.
Также Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн человек.
В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.