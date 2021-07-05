В Москве открыли один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации

В Москве в Гостином дворе открылся новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Он является одним из крупнейших в Европе.

Об этом сообщил сайт «Москва 24».

«Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России», — заявил на открытии пункта мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на сегодняшний день стандартная мощность центра достигает 6 тыс. человек в сутки.

Собянин допустил, что если приток желающих пройти вакцинацию будет больше, то будет увеличиваться время работы и, соответственно, пропускная способность центра.

Также Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн человек.

В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.