В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках открытия прививочного пункта в Гостином дворе рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он сообщил, что «последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, но тем не менее сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке».

«Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек, привитых первым компонентом», — цитирует РИА Новости Собянина.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.