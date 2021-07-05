В России за сутки выявили 24 353 случая коронавируса
- РИА Новости
За сутки скончались 654 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 663 летальных случая. Общее число смертей достигло 138 579.
Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 083 441 пациент. За сутки выздоровели 14 540 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 15 484 пациента.
Днём ранее сообщалось о 25 142 случаях коронавирусной инфекции в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой.
В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.