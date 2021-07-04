В России за сутки выявили 25 142 случая заболевания коронавирусом
- АГН «Москва»
За сутки скончались 663 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 697 летальных случаев. Общее число смертей достигло 137 925.
Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 068 901 пациент. За сутки выздоровели 15 484 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 17 899 пациентов.
Днём ранее сообщалось о 24 439 случаях коронавирусной инфекции в России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой.
В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.