В России за сутки выявили 25 142 случая заболевания коронавирусом

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В России за сутки зарегистрировали 25 142 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 610 941 пациент с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 25 142 случая заболевания коронавирусом
  • АГН «Москва»

За сутки скончались 663 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 697 летальных случаев. Общее число смертей достигло 137 925.

Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 068 901 пациент. За сутки выздоровели 15 484 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 17 899 пациентов.

Днём ранее сообщалось о 24 439 случаях коронавирусной инфекции в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой

В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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