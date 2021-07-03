В России за сутки выявили 24 439 случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
За сутки в стране скончались 697 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число смертей достигло 137 262.
За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 вылечились 17 899 человек, всего в стране выписаны после выздоровления 5 053 417 пациентов.
Днём ранее сообщалось о 23 218 случаях коронавирусной инфекции в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой.
В Кремле отметили, что очередная вспышка заболеваемости диктует необходимость принятия жёстких мер.