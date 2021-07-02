В России за сутки выявили 23 218 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 23 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 561 360 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 679 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 672 летальных случая. Общее число смертей достигло 136 565.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 5 035 518 пациентов. За сутки выздоровели 18 197 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 16 928 пациентов.

Днём ранее сообщалось о 23 543 случаях коронавирусной инфекции в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой. В Кремле заявили, что очередная вспышка заболеваемости диктует необходимость принятия жёстких мер.

30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную иммунизацию, однако напомнил, что в законе 1998 года об иммунной защите населения, в частности, говорится, что в случае подъёма заболеваемости в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Российский лидер подчеркнул, что предотвратить развитие пандемии можно только с помощью вакцинации.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.