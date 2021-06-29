Попова назвала напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рассказала о ситуации с COVID-19 в России.

«По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Эпидситуация остаётся крайне напряжённой», — заявила она.

Попова сообщила, что «за последние три недели максимальный показатель заболеваемости — в возрастной группе от 18 до 49 лет».

«Тенденция сохраняется: это активное население, максимально контактирующее друг с другом», — добавила она.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.