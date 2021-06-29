В России в течение суток выявлено 20 616 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 984 037 пациентов. За сутки выздоровели 14 697 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 12 626 пациентов.
Днём ранее сообщалось о 21 650 случаях коронавирусной инфекции в России.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что от коронавируса в России привились уже 23 млн человек.
Также Мурашко заявил, что в России не зафиксировано летальных исходов при вакцинации.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.