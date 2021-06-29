В России в течение суток выявлено 20 616 случаев коронавируса

В России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 984 037 пациентов. За сутки выздоровели 14 697 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 12 626 пациентов.

Днём ранее сообщалось о 21 650 случаях коронавирусной инфекции в России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что от коронавируса в России привились уже 23 млн человек.

Также Мурашко заявил, что в России не зафиксировано летальных исходов при вакцинации.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.