В России за сутки зарегистрировали более 21 тысячи случаев коронавируса

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В России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки зарегистрировали более 21 тысячи случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки скончались 611 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 599 летальных случаев. Общее число смертей достигло 133 893.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 969 340 пациентов. За сутки выздоровели 12 626 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 12 728 пациентов.

Днём ранее сообщалось о 20 538 случаях коронавируса в России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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