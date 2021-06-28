В России за сутки зарегистрировали более 21 тысячи случаев коронавируса
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За сутки скончались 611 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 599 летальных случаев. Общее число смертей достигло 133 893.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 969 340 пациентов. За сутки выздоровели 12 626 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 12 728 пациентов.
Днём ранее сообщалось о 20 538 случаях коронавируса в России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса.
В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.