Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса
  • globallookpress.com

«Распространение инфекции продолжается во всём мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить