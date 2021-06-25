Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Распространение инфекции продолжается во всём мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса», — цитирует его РИА Новости.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.