Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сообщил на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее Мурашко заявил, что студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.