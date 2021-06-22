Мурашко заявил о необходимости вакцинировать студентов до середины июля

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля.
Мурашко заявил о необходимости вакцинировать студентов до середины июля
  • РИА Новости

«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.

Министр добавил, что всем студентам рекомендуется сделать это до середины июля.

Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.

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