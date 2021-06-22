Мурашко заявил о необходимости вакцинировать студентов до середины июля
- РИА Новости
«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.
Министр добавил, что всем студентам рекомендуется сделать это до середины июля.
Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.