Мурашко заявил о необходимости вакцинировать студентов до середины июля

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля.

«Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию», — приводит РИА Новости его слова.

Министр добавил, что всем студентам рекомендуется сделать это до середины июля.

Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.