В Минобрнауки заявили о добровольной вакцинации студентов

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Пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.
В Минобрнауки заявили о добровольной вакцинации студентов
  • © РИА Новости

Фальков провёл заседание коллегии по деятельности ведомства за прошлый год.

«Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам вакцинации. Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус ещё не побеждён, о чём свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства», — приводит ТАСС слова Фалькова.

Он отметил, что «необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан.

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