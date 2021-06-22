В Минобрнауки заявили о добровольной вакцинации студентов

Пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.

Фальков провёл заседание коллегии по деятельности ведомства за прошлый год.

«Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам вакцинации. Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус ещё не побеждён, о чём свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства», — приводит ТАСС слова Фалькова.

Он отметил, что «необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан.