В Минобрнауки заявили о добровольной вакцинации студентов
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Фальков провёл заседание коллегии по деятельности ведомства за прошлый год.
«Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам вакцинации. Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус ещё не побеждён, о чём свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства», — приводит ТАСС слова Фалькова.
Он отметил, что «необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан.