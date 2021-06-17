Песков поддержал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан.
Песков поддержал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан
  • РИА Новости

«С учётом ситуации (это движение) в абсолютно правильном (направлении)», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения.

По его словам, он также целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% работающих горожан, задействованных в сфере услуг. Причиной стало резкое обострение эпидемиологической ситуации в столице.

Об обязательной вакцинации для отдельных групп населения также объявили Московская, Кемеровская и Сахалинская области.

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