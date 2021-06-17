Песков поддержал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан
- РИА Новости
«С учётом ситуации (это движение) в абсолютно правильном (направлении)», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он подчеркнул, что это его личная точка зрения.
По его словам, он также целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% работающих горожан, задействованных в сфере услуг. Причиной стало резкое обострение эпидемиологической ситуации в столице.
Об обязательной вакцинации для отдельных групп населения также объявили Московская, Кемеровская и Сахалинская области.