Песков поддержал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в поддержку решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан.

«С учётом ситуации (это движение) в абсолютно правильном (направлении)», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения.

По его словам, он также целиком и полностью поддерживает рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о необходимости обеспечить вакцинацию от COVID-19 60% работающих горожан, задействованных в сфере услуг. Причиной стало резкое обострение эпидемиологической ситуации в столице.

Об обязательной вакцинации для отдельных групп населения также объявили Московская, Кемеровская и Сахалинская области.