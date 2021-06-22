Матвиенко назвала низкими темпы вакцинации в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие.

«Темпы вакцинации очень низкие, и это очень обидно и труднообъяснимо, когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия», — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Она отметила, что вакцинация в России остаётся добровольной, но цифру в 60—70% привившихся необходимо достичь, чтобы победить пандемию.

Также Матвиенко поддержала решение властей некоторых регионов обязать сотрудников ряда отраслей пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова сообщила, что вакцинация студентов российских университетов от коронавируса является добровольной.