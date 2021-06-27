В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 20 538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 451 291, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончались 599 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 619 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 133 282.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 956 714 пациентов. За сутки выздоровели 12 728 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 14 347 человек.

Днём ранее сообщалось о 21 665 случаях коронавируса в России.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.