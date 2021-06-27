В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
В России за сутки зарегистрировали 20 538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 451 291, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
  • РИА Новости

За сутки скончались 599 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 619 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 133 282.

Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 956 714 пациентов. За сутки выздоровели 12 728 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 14 347 человек.

Днём ранее сообщалось о 21 665 случаях коронавируса в России.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить