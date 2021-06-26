В России за сутки выявили более 21 тысячи случаев коронавируса
- РИА Новости
За сутки скончались 619 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 601 летальный случай. Общее число летальных исходов достигло 132 683.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 943 986 пациентов. За сутки выздоровели 14 347 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 14 024 человека.
Днём ранее сообщалось о 20 393 случаях коронавируса в России.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн.
В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.