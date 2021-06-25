В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
- РИА Новости
За сутки скончался 601 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 568 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 132 064.
Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 929 639 пациентов. За сутки выздоровели 14 024 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 13 505 человек.
Днём ранее сообщалось о 20 182 случаях коронавируса в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения из-за коронавируса.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.