В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088, свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

РИА Новости

За сутки скончался 601 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 568 летальных случаев. Общее число летальных исходов достигло 132 064. Всего в стране от COVID-19 вылечились 4 929 639 пациентов. За сутки выздоровели 14 024 человека. Накануне были выписаны после выздоровления 13 505 человек. Днём ранее сообщалось о 20 182 случаях коронавируса в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения из-за коронавируса. Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.