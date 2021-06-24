Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала принимаемые в регионах ограничения из-за коронавируса.

«Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, «если каждый будет соблюдать все меры, то риски будут минимальны».

Она также отметила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за коронавируса, являются адекватными.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна.