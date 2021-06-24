Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала принимаемые в регионах ограничения из-за коронавируса.
Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения
  • РИА Новости

«Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, «если каждый будет соблюдать все меры, то риски будут минимальны».

Она также отметила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за коронавируса, являются адекватными.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить