Попова назвала адекватными принимаемые в регионах ограничения
- РИА Новости
«Будет ли развитие эпидпроцесса и развитие ответных мер, зависит от каждого из нас», — цитирует РИА Новости Попову.
По её словам, «если каждый будет соблюдать все меры, то риски будут минимальны».
Она также отметила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за коронавируса, являются адекватными.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни на федеральном уровне, ни на региональном нет планов по введению нового локдауна.