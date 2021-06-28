Мурашко заявил, что в России не зафиксировано летальных исходов при вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что в России «летальных исходов впрямую при вакцинации» от коронавирусной инфекции COVID-19 в России не зафиксировано.

«Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.