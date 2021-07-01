В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 538 142 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

За сутки скончались 672 человека с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 669 летальных случаев. Общее число смертей достигло 135 886.

Всего в стране от COVID-19 вылечился 5 017 321 пациент. За сутки выздоровели 16 928 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 16 356 пациентов.

Днём ранее сообщалось о 21 042 случаях коронавирусной инфекции в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, ситуация с COVID-19 в стране остаётся крайне напряжённой.

30 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. Глава государства заявил, что не поддерживает обязательную иммунизацию, однако напомнил, что в законе 1998 года об иммунной защите населения, в частности, говорится, что в случае подъёма заболеваемости в отдельных регионах по рекомендации главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Российский лидер подчеркнул, что предотвратить развитие пандемии можно только с помощью вакцинации.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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