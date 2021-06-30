В России за сутки выявили 21 042 случая коронавируса
- globallookpress.com
Общее число вылечившихся с начала пандемии превысило 5 млн и составило 5 000 393. За сутки выздоровели 16 356 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 14 697 пациентов.
За сутки зафиксировано 669 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне умерли 652 пациента.
Днём ранее сообщалось о 20 616 случаях коронавирусной инфекции в России.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, ситуация с коронавирусом в стране остаётся крайне напряжённой.
Также в Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщал 29 июня «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, в городе с начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.