В России за сутки выявили 21 042 случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число вылечившихся с начала пандемии превысило 5 млн и составило 5 000 393. За сутки выздоровели 16 356 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 14 697 пациентов.

За сутки зафиксировано 669 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне умерли 652 пациента.

Днём ранее сообщалось о 20 616 случаях коронавирусной инфекции в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, ситуация с коронавирусом в стране остаётся крайне напряжённой.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщал 29 июня «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя, в городе с начала пандемии заболели 16 504 человека, выздоровел 14 621 житель.